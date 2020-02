Nina Moric: età, altezza, peso, com’era e com’è cambiata, vita privata, il figlio Carlos (Di domenica 9 febbraio 2020) Nina Moric non è più quella che abbiamo conosciuto nel video di ‘ Living la vida Loca’ di Ricky Martin. Ai tempi del celebre videoclip Nina impersonava una bomba pronta ad esplodere nel cuore di chiunque: quel ruolo diede sicuramente una spinta alla sua carriera che però già era avviata. La Moric ai tempi aveva sfilato per marchi come Versace e sfoggiava titoli di bellezza come quello di ‘Miss Croazia’ e ‘Look of the Year’, il premio più ambito dalle aspiranti top model del panorama internazionale che funge per lei come trampolino di lancio verso le passerelle di tutto il mondo. Oggi la modella è una donna matura, madre di Carlos Maria Corona, il figlio che nasce dall’amore con il discusso re dei paparazzi, Fabrizio Corona. In quanto a storie amorose però Nina Moric sembra non trovare mai pace, forse perché ha sempre prediletto relazioni ... tuttivip

