Nina Moric asfalta il padre di Luigi Favoloso a Live. D’Urso interviene (Di domenica 9 febbraio 2020) Nina Moric a Live Non è la d’Urso ha rivelato che il padre di Luigi Favoloso è in collegamento perché agli arresti domiciliari La bella modella croata ha scelto di sottoporsi, questa sera, alle 5 sfere di Live Non è la d’Urso. Tra queste, in collegamento, c’era anche il padre di Luigi Favoloso che a … L'articolo Nina Moric asfalta il padre di Luigi Favoloso a Live. D’Urso interviene è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

leggoit : #nina moric e i #lividi per le percosse: a #livenoneladurso la perizia. Lei si arrabbia per i risultati e viene rim… - alessiat275 : RT @Antonio_Teddyyy: Non so voi ma io ho bisogno dei sottotitoli quando parla Nina Moric #livenoneladurso - anyonesoty : RT @Ri_Ghetto: RAGA COSA CAZZO STO GUARDANDO LA MADRE DI FAVOLOSO CHE SFILA DAVANTI A NINA MORIC #noneladurso -