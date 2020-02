Napoli, cade un cornicione: anziano rimane ferito a Fuorigrotta (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un anziano è rimasto ferito a seguito del crollo di un cornicione in via Mario Argento, a Fuorigrotta. Lo ha riportato in giornata Il Mattino. L’uomo è stato colpito, fortunatamente, solo in modo lieve, non subendo quindi conseguenze gravi. Evitata per poco una tragedia che in passato ha visto protagonista Rosario Padolino, commerciante morto in via Duomo proprio per via di un cornicione caduto. La zona dove è avvenuto il fatto è stata piantonata dalla Polizia Municipale. “La Quarta Municipalità e il Comune di Napoli restano colpevoli per la mancata valutazione dei rischi dei palazzi storici nel quartiere”, è stato il commento di Giuseppe Alviti, leader di Identità Meridionale. L'articolo Napoli, cade un cornicione: anziano rimane ferito a Fuorigrotta proviene da Anteprima24.it. anteprima24

