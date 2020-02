MotoGP, Ducati ‘allergica’ alle nuove gomme Michelin? C’è da lavorare… (Di domenica 9 febbraio 2020) La tre-giorni di test riservata ai team di MotoGP sta per terminare: oggi ultima giornata a Sepang (Malesia) e le squadre cercheranno di raccogliere più informazioni possibili per delineare il quadro della situazione e pensare quale sarà la linea di sviluppo da seguire. La novità più rilevante sembra essere rappresentata dalle gomme Michelin. Il costruttore francese ha proposto per questa stagione una carcassa completamente diversa, più morbida, tale da offrire maggior aderenza. Una modifica sostanziale, come affermato da Piero Taramasso, responsabile Michelin MotoGP, ai microfoni di Sky Sport: “Le moto dovranno adattarsi a livello di sospensioni e di assetto a queste nuove mescole. In più anche lo stile di guida dei piloti dovrà tener conto delle peculiarità delle coperture“. Affermazioni che sono state confermate dai diretti interessati e c’è chi si è trovato bene e ... oasport

