Morta Mirella Freni, la lirica piange la grande soprano (Di domenica 9 febbraio 2020) E' Morta Mirella Freni, una delle più grandi cantanti liriche di sempre. La celebre soprano si è spenta, dopo una lunga malattia, nella sua casa di Modena. Avrebbe compiuto 85 anni il 27 febbraio. La Freni debuttò giovanissima, a 19 anni, al Teatro Comunale di Modena con la "Carmen" di Georges Bizet. "Ho perso un fratello, disse la Freni, quando, nel 2007 il grande Luciano Pavarotti è morto. I due artisti si conoscevano fin da bambini e tante volte, insieme, hanno trionfato sui teatri d'opera in giro per il mondo.La vocalitàdella soprano si è evoluta nell'arco di oltre cinquant'anni di carriera, permettendole di spaziare dal repertorio di soprano leggero, mozartiano, a quello di lirico puro per maturare poi col tempo in ruoli drammatici o addirittura veristi. Mirella Freni è stata una delle personalità artistiche più rappresentative del teatro d'opera mondiale. Impossibile elencare ... ilfogliettone

