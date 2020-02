Monza: morto sotto al nuovo treno Caravaggio. Ritardi sulla Saronno-Seregno (Di domenica 9 febbraio 2020) Travolto e ucciso dal nuovo treno Caravaggio in transito da Monza. Tragedia nella mattinata di oggi e disagi per chi si sposta con le ferrovie anche lungo la Saronno-Seregno. L’investimento è avvenuto poco dopo le 9 di stamani in prossimità della galleria di Monza. Proprio nel momento in cui sopraggiungeva il nuovo treno Caravaggio diretto a Como San Giovanni come convoglio della S11. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Da subito la circolazione è stata sospesa nell’interno nodo di Monza con inevitabili ripercussioni anche per la linea Saronno-Seregno. Al momento non è ancora stata resa nota l’identità della vittima. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Monza: morto sotto al nuovo treno Caravaggio. Ritardi sulla Saronno-Seregno - -