Monchengladbach-Colonia posticipata: la situazione per la Bundesliga (Di domenica 9 febbraio 2020) Monchengladbach-Colonia posticipata – La stagione entra sempre più nel vivo ed i più importanti campionati continuno a regalare emozioni. Uno di questi è sicuramente la Bundesliga, quest’anno il torneo è molto equilibrato con squadre anche a sorpresa in corsa per vincere il campionato più due certezze che ormai sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nel frattempo il torneo ha fatto registrare ‘defezioni’, oggi è stata posticipara la partita Monchengladbach-Colonia. Il motivo? Colpa dell’uragano Sabine che ha messo in crisi il Nord Europa. Un’altra partita è a rischio, quella tra Bayern Monaco e Lipsia, in questo caso non è stata ancora presa una decisione definitiva. Per lo stesso motivo in Premier League è stata rinviata Manchester City-West Ham. Noto calciatore finisce nei guai: pubblica un video in cui deride un uomo asiatico per il coronavirus La ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #MonchengladbachColonia posticipata: la situazione per la #Bundesliga - - sportface2016 : #Bundesliga | Rinviata #Monchengladbach-#Colonia -