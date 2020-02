Milano, uomo accoltellato durante una rissa: squarcio dall’orecchio alla schiena, è grave (Di domenica 9 febbraio 2020) Due aggressioni diverse in zona Porta Venezia: tre i feriti, uno grave al Policlinico. Ha una ferita da taglio dal collo alla schiena. Ferito anche l'aggressore, in codice giallo al Fatebenefratelli per i colpi ricevuti sul viso durante la lite. Un altro, giovanissimo, è stato ferito da un coccio di bottiglia poco distante. fanpage

LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Le pagelle di RealOlimpiaMilano: Micov è l'uomo della partita, buone giocate da Nedovic e Sykes - fabiocavagnera : Le pagelle di RealOlimpiaMilano: Micov è l'uomo della partita, buone giocate da Nedovic e Sykes… - OlimpiaMiNews : Le pagelle di RealOlimpiaMilano: Micov è l'uomo della partita, buone giocate da Nedovic e Sykes… -