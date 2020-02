Milano – Contini Ginecologo (Di domenica 9 febbraio 2020) Dott Vittorio Contini Indirizzo e Contatti Piazza Piemonte 4 Milano Tel 02 4980400 Offerte Sconti Coupon Dott Ginecologo Vittorio Contini Vedi Offerta da € 69,90 Visita ginecologica, visita senologica, ecografia, pap test e colposcopia in piazza Piemonte (sconto fino a 50%) Vedi Offerta da € 29,90 3 o 5 sedute di radiofrequenza medica viso, collo e décolleté in zona metro Porta Romana (sconto 90%) Vedi Offerta da € 34,90 3 radiofrequenze mediche su viso, collo e décolleté più 2 maschere all'acido ialuronico (sconto fino a 88%) Vedi Offerta da € 19,99 Pulizia dentale e sbiancamento LED da Clinica Archimede, in zona XXII Marzo (sconto fino a 87%) Vedi Offerta da € 18,90 Una o 3 sedute di tecarterapia al C.M.I. Centro Medico Italiano (sconto fino a 85%) Potrebbe InteressartiMilano – Dentalaser Centro ... saldiscontioffertecoupon

