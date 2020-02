Microsoft Flight Simulator ci porta fra le nuvole con un'ora di video proveniente dalla Tech Alpha (Di domenica 9 febbraio 2020) Poco fa, sono apparsi online due filmati abbastanza consistenti di Microsoft Flight Simulator, l'ultimo esponente del popolare Simulatore di volo di Asobo Studio. Questi video, della durata complessiva di quasi un'ora, provengono dalla Tech Alpha del gioco, tutt'ora attiva su PC. Dato che si tratta di materiale "in teoria" protetto da NDA, è possibile che questi video vengano rimossi in tempi brevi, quindi vi consigliamo di guardarli prima di perderli per sempre.Nei filmati, visibili di seguito, possiamo ammirare delle stupende visuali aeree, fra nuvole, pianure sconfinate e paesaggi mozzafiato, il tutto impreziosito da diversi eventi atmosferici, come pioggia, lampi e tempeste. All'interno degli aerei, invece, abbiamo una console finemente dettagliata, piena di radar, tachimetri e pulsanti, il vero e proprio climax per i fan del genere.Certo, stiamo sempre parlando di un'alpha, quindi ... eurogamer

