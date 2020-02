“Mi è crollato tutto addosso…”: Paolo Bonolis, il dramma della protagonista di Avanti un altro! [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Il dramma di Sara Croce Una delle protagoniste di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 è Sara Croce, nuova Bonas al post di Laura Cremaschi. In una recente intervista al magazine DiPiù, la ragazza ha confessato di essere stata tradita dal suo fidanzato. Il personaggio del quiz di Paolo Bonolis ha confessato che lui la incoraggiava, ma fino ad un certo punto. Prima di iniziare le registrazioni del forma è venuta a conoscenza del suo tradimento. Lei era molto innamorata e credeva in questa storia, quindi le ha crollato il mondo addosso. Nonostante tutto la Bonas crede ancora nell’amore e spera che presto possa trovare la sua anima gemella. (Continua dopo la foto) Sara Croce Il tradimento e la carriera della Bonas di Avanti un altro! Il successo di Avanti un altro! non è dovuto solo alla conduzione magistrale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma anche alla ... kontrokultura

