Meteo con SORPRESA POLARE per San Valentino, ecco tutti i dettagli (Di domenica 9 febbraio 2020) Febbraio sta riproponendo un quadro tutt'altro che invernale, con l'anticiclone che è tornato a farla da padrone sull'Italia e sul Mediterraneo. Un fendente d'aria fredda POLARE irromperà sulla scena sul finire della prossima settimana, ma probabilmente si tratterà solo di un flash d'inverno, ancora una volta. Continua il trend del tutto sfavorevole rispetto a possibili dinamiche Meteo prettamente invernali e anche al passaggio di perturbazioni in grado di portare piogge degne di nota verso l'Italia. E' un trend ormai ripetitivo che è la caratteristica principale di questo inverno. Il flusso zonale e un Vortice POLARE sempre più forte non consentiranno discese fredde alle nostre latitudini. Una raffica di perturbazioni si appresta ad investire l'Europa Centro-Settentrionale, ma l'Italia non sarà tanto coinvolta e rimarrà relativamente protetta dall'anticiclone. La ... meteogiornale

