Meteo 7 Giorni: ITALIA tra perturbazioni e mitezza, FREDDO a San Valentino (Di domenica 9 febbraio 2020) Meteo SINO AL 15 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE L'egemonia anticiclonica sul Mediterraneo è disturbata da infiltrazioni d'aria umida legate al flusso perturbato oceanico che investe più direttamente le nazioni centro-settentrionali dell'Europa. In ITALIA torna ad affluire aria molto mite e l'inverno fa così di nuovo un passo indietro, con temperature in netto aumento, dopo il FREDDO recente. Il dominio anticiclonico non è capace di garantire bel tempo incontrastato sull'ITALIA. Sul Nord Atlantico è in azione una Depressione d'Islanda molto esplosiva che tende a sprofondare verso la Gran Bretagna e la Francia Settentrionale. La contrapposizione con l'anticiclone più a sud è la causa di venti davvero tempestosi in queste zone dell'Europa. Il vortice ciclonico sarà molto profondo, con valori di pressione localmente anche inferiori ai 950 hPa a ridosso del Regno ... meteogiornale

