Mercedes CLA Shooting Brake, la prova de Il Fatto.it – Coupé-wagon sportiva e versatile – FOTO (Di domenica 9 febbraio 2020) Mercedes CLA Shooting Brake è un’auto dalle mille facce che si presta a un’utenza diversificata: dal professionista alla ricerca di un coupè da usare per il tempo libero, alle famiglie che hanno bisogno di una wagon con tanto spazio. Un coupè wagon, dunque? Non è un controsenso, è quello che in gergo automobilistico si chiama per l’appunto Shooting Brake. Che in questo caso si veste di sportività: frontale con il cofano allungato, fari piatti, mascherina del radiatore Matrix con stella centrale, powerdome marcati, fiancate ampie e muscolose con le linee che convergono morbidamente verso il posteriore. Portellone completamente rivisto, chiusura a filo sul paraurti e vano di carico allargato da 63,5 a 87,1 cm. Sempre posteriormente, le luci sono state sdoppiate e assottigliate. Ampia la scelta dei cerchi dai 16 a 19 pollici, mentre le misure degli pneumatici ... ilfattoquotidiano

