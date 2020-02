Mercato Roma, Petrachi sempre vigile su Mertens per giugno. La situazione (Di domenica 9 febbraio 2020) Mercato Roma, Petrachi rimane vigile su Mertens per il prossimo giugno. Il belga individuato come profilo d’esperienza Gli intoppi delle ultime giornate non hanno certo distolto Gianluca Petrachi dal suo lavoro primario, ovvero il Mercato. Anche alla luce dei profili acquistati a gennaio è probabilmente necessario andare a caccia di un profilo che possa dare esperienza alla Roma. Dries Mertens ha il gradimento di tutta la società. Qualche settimana fa è stato avvistato più volte nella Capitale, ufficiosamente per motivi personali che poi, si sa, possono spesso sfociare in scenari di Mercato. Il suo profilo è molto appetibile, ragion per cui la concorrenza sarà serrata. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

