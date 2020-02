Mazzocchi sul Var: «Andare al vedere il monitor non è un’onta» (Di domenica 9 febbraio 2020) Ha colpito quanto accaduto durante Napoli-Lecce, quando Giua ha evidentemente snobbato il Var per confermare la sua decisione sul contatto di Milik in area. Anche il giornalista Rai Marco Mazzocchi ha detto la sua con un post su Twitter: Andare al vedere il monitor non è un’onta. Sarebbe bene che tutti gli arbitri lo capissero.#Var#NapoliLecce #Guia — Marco Mazzocchi (@officialmaz) February 9, 2020 L'articolo Mazzocchi sul Var: «Andare al vedere il monitor non è un’onta» ilNapolista. ilnapolista

