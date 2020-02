Massa: danneggiate targhe intitolate alle vittime delle Foibe. Il silenzio delle sinistre (Di domenica 9 febbraio 2020) danneggiate, la notte scorsa, due targhe di marmo che all' interno dell' ex campo profughi di Marina di Carrara (Massa Carrara) sono intitolate alle Foibe e all' esodo delle popolazioni giuliano dalmata firenzepost

Massa danneggiate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Massa danneggiate