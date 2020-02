Marani: “Il calcio italiano parla del Var solo se danneggia le proprie squadre” (Di domenica 9 febbraio 2020) Matteo Marani, su Tuttosport, affronta il tema Var. Sostanzialmente scrive che in Italia non si assiste a un dibattito sull’applicazione del Var. Che allenatori e presidente ne parlano soltanto quando le proprie squadre vengono danneggiate e questo non favorisce un miglior uso dello strumento. Per gli ottimisti della speranza, l’introduzione del Var avrebbe dovuto cancellare le polemiche. Basta accuse, basta sospetti. Non solo non è andata così, ma il quadro delle proteste è peggiorato. Ogni settimana scorre più veleno. Domenica l’attacco di Commisso agli arbitri che favorirebbero la Juve, giovedì uno stizzito Fonseca per i troppi cartellini collezionati dalla Roma. E ancora: Un paio di note a margine. La Roma non è la squadra più sanzionata del torneo, il primato spetta infatti al Bologna, vittorioso contro i giallorossi nell’anticipo di venerdì. Quanto alla Fiorentina, sconfitta ... ilnapolista

