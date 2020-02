“Mara Venier sbarca a L’Eredità”: Flavio Insinna cambia ruolo per un giorno [VIDEO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Il desiderio di Antonella a La porta dei sogni Lo scorso dicembre su Rai Uno sono andati in onda tre appuntamenti de La porta dei sogni, il nuovo format della tv di Stato affidato a Mara Venier. La trasmissione non ha ricevuto gli ascolti desiderati, tuttavia è piaciuto al pubblico che l’ha seguita. In una delle tre puntate una signora aveva chiesto un desiderio alla conduttrice veneziana, ovvero di incontrare il suo idolo televisivo. Di chi si tratta? Ebbene sì, Flavio Insinna che da un paio di stagioni è alla guida del quiz tv e di recente era uno dei giurati de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Ma zia Mara era riuscita ad esaudire il sogno della signora Antonella? Andiamo a vedere. L’incontro con il suo beniamino Flavio Insinna A distanza di un mese e mezzo abbiamo la risposta. La signora Antonella è riuscita ad incontrare Flavio Insinna. Ma non è finito qui, ... kontrokultura

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -