Mara Venier pizzica Diodato sull’ex storia con Levante: la reazione del cantante (Di domenica 9 febbraio 2020) Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 Diodato è ospite a Domenica In, che questa domenica va eccezionalmente in onda direttamente dal Teatro Ariston. Il giovane ragazzo che ha trionfato ieri sera con Fai rumore ripropone la canzone vincitrice di fronte a Mara Venier, i giornalisti e critici musicali sul palco e al pubblico del programma seduto in sala. La canzone? “Un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità“ Nello speciale appuntamento di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo guest star è il vincitore della kermesse canora: Diodato. Il ragazzo canta nuovamente Fai rumore, brano vincitore, e si sottopone successivamente alle domande degli ospiti sul palco. Sull’importanza di fare gavetta, il cantautroe ha dichiarato: “Parlo anche a nome di Francesco Gabbani. Abbiamo preso grandi batoste e quindi questo è solo un piccolo passo verso il futuro”. E poi scioglie il ... thesocialpost

trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -