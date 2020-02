Manchester City-West Ham posticipata: il motivo e gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 9 febbraio 2020) Manchester City-West Ham posticipata – Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato inglese, la Premier League entra sempre più nel vivo e sono in arrivo indicazioni per il proseguo della stagione. Per la corsa al titolo sembra tutto già chiuso con il Liverpool che può contare su un vantaggio tranquillizzante, per il resto è grande bagarre per le posizioni di Champions, Europa League e salvezza. Nel frattempo la partita tra Manchester City e West Ham non si disputerà, la squadra di Guardiola sarà dunque costretta a fermarsi. Il motivo? Colpa dell’uragano Sabine che ha messo in crisi il Nord Europa. La decisione è arrivata anche e soprattutto per mancanza di sicurezza, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Noto calciatore finisce nei guai: pubblica un video in cui deride un uomo asiatico per il coronavirus La morte di Niccolò Galli, ... calcioweb.eu

