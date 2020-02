Maltempo, Europa paralizzata da una tempesta di proporzioni storiche: situazione drammatica nel Regno Unito [FOTO e VIDEO LIVE] (Di domenica 9 febbraio 2020) Una tempesta di proporzioni enormi sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale: un ciclone profondo 955hPa sta attraversando l’oceano Atlantico a pochi chilometri dalle isole più settentrionali della Scozia, mentre in Inghilterra meridionale, nella zona di Londra, abbiamo oltre 1000hPa di pressione. Un gradiente barico così enorme sta alimentando venti impetuosi da Ovest che soffiano con raffiche tipiche degli uragani più distruttivi. Stamattina nel Regno Unito le raffiche più forti hanno raggiunto addirittura 170km/h ad Aonach Mòr, 157km/h a Bealach na Bà, 156km/h a Great Dun Fell, 154km/h a Cairngorms, 150km/h ad Aberdaron e The Cairnwell, 143km/h a Capel Curig, 139km/h a Manchester e al Lake Vyrnwy, 131km/h a Glen Ogle, 124km/h a Tiree Island, 122km/h a Mumbles, 120km/h a Fernsehturm Emley Moor, 119km/h a Donna Nook, 117km/h a Langdon Bay e Biggin Hill, ... meteoweb.eu

