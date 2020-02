Madonna, ha offerto la sua casa di New York a Harry e Meghan (Di domenica 9 febbraio 2020) Madonna vuole ospitare i duchi di Sussex nella sua casa di New York e lancia l’invito sui social network Madonna offre la sua casa a New York a Harry e Meghan. Secondo la popstar, il Canada è noioso quanto piuttosto lei invece ha una delle viste più belle su Manhattan. Intanto in queste ore iniziano anche ad esserci dei problemi con il Body guardia per l’ex coppia reale che adesso ha deciso di distaccarsi dalla corona inglese. Infatti, le guardie del corpo si sono lamentate perché in realtà sarebbero trattate come se fossero dei domestici. In queste ore, comunque mentre i due coniugi si sono stabiliti in Canada, arrivano anche inviti e residenze alternative per i coniugi reali. Madonna e l’appello a Henry e Meghan La popstar Madonna ha scritto su Instagram che è pronta a subaffittare la casa a Harry e Meghan in quanto il Canada sarebbe abbastanza noioso. Infatti, lei ... kontrokultura

