M5S contro Berlusconi: “Le dichiarazioni del boss Graviano se confermate sarebbero sconcertanti” (Di domenica 9 febbraio 2020) “Il boss Giuseppe Graviano, già condannato all’ergastolo, ha dichiarato durante il processo ’ndrangheta stragista, che lo vede imputato, di aver incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre era latitane”. Inizia così la nota a firma dei parlamentari del M5S e componenti della commissione bicamerale d’inchiesta Antimafia, guidata dal senatore Nicola Morra (nella foto), a commento delle parole di Graviano (leggi articolo). “In attesa delle opportune verifiche in merito alle dichiarazioni del boss, precisiamo che queste informazioni che coinvolgono l’ex Cavaliere Silvio Berlusconi, se confermate, sarebbero sconcertanti. Chi rappresenta la politica dovrebbe difendere le istituzioni, non andare a cena con chi vorrebbe distruggerle” hanno tuonato i grillini. L'articolo M5S contro Berlusconi: “Le dichiarazioni del boss Graviano se confermate sarebbero sconcertanti” sembra ... lanotiziagiornale

dellorco85 : Sfatiamo l’ultima balla mediatica sul Movimento che scenderebbe in piazza contro il suo stesso Governo. Essere in m… - M5S_Camera : A un anno dall’entrata in vigore della legge “Spazzacorrotti”, il Gruppo Senato del Movimento 5 Stelle promuove il… - Antonio_Tajani : Il M5S attacca @forza_italia perchè 'chi è contro il #RedditoDiCittadinanza è contro le categorie più deboli'. La s… -