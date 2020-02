Luci a San Siro: derby Inter-Milan per 75mila, aspettando lo stadio che verrà (Di domenica 9 febbraio 2020) L'Inter per continuare a pensare allo scudetto il Milan per rincorrere un posto in Europa: derby spettacolo per un numero di spettatori che non si raggiungerà più nel futuro stadio repubblica

StraNotizie : Luci a San Siro: derby Inter-Milan per 75mila, aspettando lo stadio che verrà - TereTWT : @AndreaTesta Luci a San Siro? - PerLaRetorica : Diodato ha vinto #Sanremo2020 con una canzone bellissima. Eccolo alla #GuerradiParole 2019, la gara di retorica e r… -