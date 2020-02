L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio: le previsioni astrali per San Valentino (Di domenica 9 febbraio 2020) Ecco l'oroscopo della settimana da lunedì 10 a domenica 16 febbraio. Aspettando San Valentino ho pensato ad una edizione tutta incentrata sull'amore. Siete contenti? Come influiranno Marte in Sagittario, Venere in Ariete e Mercurio in Pesci sulle previsioni astrali di ciascuno dei 12 segni zodiacali? Leggetelo qui sotto... Senza dimenticare che la settimana inizia con la Luna calante dopo una energica Luna piena di domenica scorsa. fanpage

oroscopoesport : @pisto_gol @carradori64 @pandolfi_marino Juric sta facendo bene col Verona perché quest’anno ha l’oroscopo favorevo… - Leo49723539 : RT @OkinawaSole: L’oroscopo dice che il segno del 2020 è quello della croce - mimmo993 : Secondo l'oroscopo il 2016 doveva essere l'anno dell'amore, il 2017 quello fortunato nel lavoro, il 2018 pieno di p… -