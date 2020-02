LIVE Volley, risultati Superlega 2020 in DIRETTA: vincono Civitanova, Modena e Perugia, Trento soffre ma supera Padova al tie-break! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:35 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni della Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. LATINA-PADOVA 18-20: murone di Simone Giannelli su Hernandez! L’Itas si porta a casa due punti preziosissimi. LATINA-PADOVA 18-19: muro di Kovacevic su Hernandez, adesso il match-point è per Trento! LATINA-PADOVA 18-18: mani-out di Vettori. LATINA-PADOVA 18-17: mani-out di Hernandez da posto quattro, Micheletto aveva avuto l’occasione per metterla giù. LATINA-PADOVA 17-17: entrano Djuric e Micheletto per l’Itas. LATINA-PADOVA 17-17: out il servizio di Travica. LATINA-PADOVA 17-16: parallela interna per Hernandez, match incredibile! LATINA-PADOVA 16-16: pallonetto millimetrico di Cebulj. LATINA-PADOVA 16-15: out il servizio di Lisinac. LATINA-PADOVA 15-15: si insacca il primo tempo di Lisinac. LATINA-PADOVA ... oasport

