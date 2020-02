LIVE Volley, risultati Superlega 2020 in DIRETTA: vincono Civitanova e Modena, Perugia e Trento avanti! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LATINA-SORA 24-24: diagonale di Karlitzek, Latina ha sprecato tutto il vantaggio. Perugia-PIACENZA 25-22: la Sir, con tanta fatica, si porta sul 2-1. PADOVA-TRENTINO 5-4: diagonale vincente di Vettori da posto due. Civitanova-RAVENNA 25-19: la Lube vince e vola in prima posizione in attesa di Perugia. LATINA-SORA 21-20: time-out per coach Tubertini. Perugia-PIACENZA 21-19: parallela di Nelli, che abbatte in difesa Colaci. Modena-MILANO 25-19: diagonale nei tre metri di Anderson. I “Canarini” vincono da tre punti e consolidano la terza piazza in classifica. PADOVA-TRENTINO 18-25: passa in vantaggio l’Itas. Civitanova-RAVENNA 21-15: in rete la battuta di Juantorena. LATINA-SORA 18-14: pallonetto spinto di Patry. PADOVA-TRENTINO 16-21: errore in attacco per Lisinac. Modena-MILANO 15-12. diagonale profondo di ... oasport

zazoomblog : LIVE Volley risultati Superlega 2020 in DIRETTA: inizia la ventesima giornata! - #Volley #risultati #Superlega - OA_Sport : LIVE Volley, risultati Superlega 2020 in DIRETTA: 9 febbraio, fari puntati su Modena-Milano! - modenavolley : Il Capitano è carico, il Tempio vi aspetta: siete pronti a infiammarlo? ?? ?? Milano ?? Palapanini ?? 18,00 ??… -