LIVE Virtus Francavilla-Avellino | le formazioni ufficiali

LIVE Virtus Bologna-Tenerife - Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA : le V nere si giocano il trofeo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro – Iberostar Tenerife-Rio... L'articolo LIVE Virtus Bologna-Tenerife, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: le V nere si giocano il trofeo! proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Virtus Bologna-Tenerife - Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA : le V nere si giocano il trofeo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro – Iberostar Tenerife-Rio Grande Valley Vipers Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Intercontinentale 2020 tra Segafredo Virtus Bologna e Iberostar Tenerife. La formazione di Sasha Djordjevic gioca per portare in Italia per la nona volta questo trofeo, mentre Tenerife darebbe alla Spagna il settimo ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 95-92 - Serie A basket in DIRETTA : la Effe ha la meglio sui romani che perdono così l’ottava in fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.16 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata e appuntamento al prossimo LIVE! 22:12 La Fortitudo rischia il suicidio sportivo nel finale, con Roma capace di infilare triple in Serie sino al clamoroso -2. La squadra di Martino riesce però a conquistare un successo costruito in un terzo quarto da 28-16 e spinta dalle prestazioni del proprio backcourt: 26 ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 69-57 - Serie A basket in DIRETTA : comodo vantaggio per i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 Canestro in contropiede per Baldasso! Tornano a contatto i Romani. 71-65 Il libero segnato in precedenza è stato in realtà toccato da Mancinelli, canestro quindi da due punti. 71-64 Arresto e tiro di Baldasso. Grande reazione ospite a inizio ultimo quarto. Timeout Bologna. 71-62 Realizza il libero il ceco. 71-61 Kyzlink va fino in fondo, segna e subisce il fallo di Daniel. 71-59 Pini realizza ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 59-49 - Serie A basket in DIRETTA : allungo bolognese a inizio ripresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un minuto e mezzo al termine del terzo quarto. 64-57 Dyson vola in campo aperto e serve Baldasso per due punti comodi. 64-55 Alibegovic sfrutta il mismatch e si sblocca nella ripresa dopo i 17 dei primi due quarti. 64-53 Aradori dimenticato dalla difesa ospite punisce con la quarta tripla su cinque tentativi. 61-53 Buford pesca il taglio di Jefferson che segna e arriva a quota 10. 61-51 Fantinelli ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 41-41 - Serie A basket in DIRETTA : equilibrio assoluto all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 equilibrio al PalaDozza, con Bologna che ha provato l’allungo in avvio ma ha trovato l’ottima risposta degli ospiti, capaci anche di mettere il naso avanti grazie ad uno strepitoso Alibegovic da 17 punti (7/8 al tiro); per i padroni di casa doppia cifra per Aradori (10) e 8 a testa per Leunen e Robertson. Appuntamento a tra poco per l’inizio della ripresa. 41-41 Alibegovic ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 29-30 - Serie A basket in DIRETTA : gli ospiti operano il sorpasso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-41 Alibegovic dal mezzo angolo sigla il pareggio. Robertson sbaglia in penetrazione e termine così la prima metà di gioco. 41-39 1/2 in lunetta per Sims. 40-39 White attacca Leunen, segna subendo il fallo e realizza il libero aggiuntivo. 40-36 Altra tripla per Leunen. 37-36 Alibegovic segna in maniera rocambolesca sulll’alzata di Dyson. 37-34 Leunen spara la tripla sull’assist di ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 22-18 - Serie A basket in DIRETTA : reazione romana sul finire di primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO quarto! Termina il primo quarto sulla tripla del possibile +7 mancata da Robertson. 22-18 2/2 per il bresciano. Aradori si guadagna la lunetta sul fallo di Kyzlink. 20-18 Percorso netto per lui. Ultimo minuto di gioco nel primo quarto e liberi per Alibegovic. 20-16 Kyzlink va al ferro chiude col lay up rovesciato. 20-14 Tripla in step back di Aradori! 17-14 Jefferson serve ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma 12-6 - Serie A basket in DIRETTA : romani doppiati nel punteggio in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-8 Consegnato di Sims per Fantinelli che segna in penetrazione e subisce il fallo di Alibegovic! Timeout per Piero Bucchi, la Fortitudo sta scappando. 14-8 Leunen trova Sims a centro area e il lungo va a segno col gancetto. 12-8 Jefferson usa bene il perno e appoggia al vetro col -4. Primi cinque minuti del primo quarto andati. 12-6 Ancora canestro per l’ex Bayreuth. 10-6 Fantinelli pesca ...

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della 22^ giornata di Serie A... L'articolo LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della 22^ giornata di Serie A Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma, valido per la ventiduesima giornata di Legabasket. I bolognesi, che al PalaDozza hanno perso in sole due occasioni in questa stagione, ospitano la formazione di Piero Bucchi che, dopo un ottimo inizio, vede ora avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione, con ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 febbraio : la Virtus Bologna in finale di Coppa Intercontinentale - Olimpia Milano sconfitta di misura a Barcellona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 febbraio: orari e programma 23.00 CALCIO – Il Bologna si impone in casa della Roma per 3-2: decisivo Musa Barrow. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.55 BASKET – L’Olimpia Milano lotta fino alla fine ma deve poi arrendersi a Barcellona. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.45 BASKET – La Virtus Bologna batte agevolmente il San Lorenzo de ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 febbraio : la Virtus Bologna in finale di Coppa Intercontinentale - l’Italia batte 3-0 la Grecia e accede al playoff di Fed Cup : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 febbraio: orari e programma 21.45 BASKET – La Virtus Bologna batte agevolmente il San Lorenzo de Almagro ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.40 TENNIS – Ecco i risultati della prima giornata del World Group di Fed Cup 2020: bene Spagna, Germania, Slovacchia e Svizzera. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ...

LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 75-57 - Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA : le V Nere fanno il vuoto nella ripresa e volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:29 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 21:26 Vola dunque in finale la squadra di Djordjevic che nella ripresa ha oscurato gli avversari, dopo un brutto secondo quarto. Nonostante le 17 palle perse i bolognesi hanno sfruttato il dominio sotto le plance (42-31 il dato statistico dei rimbalzi) e ...