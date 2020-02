LIVE Virtus Bologna-Tenerife, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: le V nere si giocano il trofeo! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo de Almagro – Iberostar Tenerife-Rio Grande Valley Vipers Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Intercontinentale 2020 tra Segafredo Virtus Bologna e Iberostar Tenerife. La formazione di Sasha Djordjevic gioca per portare in Italia per la nona volta questo trofeo, mentre Tenerife darebbe alla Spagna il settimo successo, con tre di essi che sono stati ottenuti consecutivamente dal Real Madrid dal 1976 al 1978, nell’epoca del leggendario play Juan Antonio Corbalan, dell’ala americana Walter Szczerbiak (da non confondersi con il figlio, buon giocatore NBA negli Anni 2000, e dell’allenatore Lolo Sainz. Nella semiFinale, le V nere hanno sconfitto senza troppi problemi gli argentini del San Lorenzo de Almagro, in una partita giocata senza ... oasport

