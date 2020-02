LIVE Virtus Bologna-Tenerife 64-69, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: 5′ alla fine, le V nere cercano la rimonta (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-72 Pazzesco canestro di Shermadini che si gira sul piede perno e trova il semigancio. 67-70 DEVYN MARBLE! LA TRIPLA DALL’ANGOLO DEL -3! 64-70 1/2 White. Tripla letteralmente sputata dal ferro da Teodosic, fallo a rimbalzo (quarto) di Ricci, liberi per White. 4’22” alla fine. Quarto fallo anche di Hunter, bonus speso dalla Virtus. Quarto fallo di Pajola. 5′ alla fine. 64-69 RICCI! La tripla del -5! Errore arbitrale con tocco di Ricci che tocca la palla, gli arbitri vedono tocco di un giocatore di Tenerife. Tre occasioni per segnare per Tenerife, in fila, nessuna sfruttata. Pajola prova a buttarsi con coraggio a rimbalzo contro Shermadini, c’è il fallo, ma in questo momento Bologna sta riuscendo a pressare meglio, a fare qualcosa in più in linea generale. 61-69 2/2 Marble. 6’52” alla fine. 59-69 ... oasport

