LIVE Virtus Bologna-Tenerife 54-67, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: Huertas sugli scudi, tiene i tentativi di Teodosic. 10′ alla fine (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out chiamato da Vidorreta. 59-67 Splendida palla di Teodosic per Ricci! C’è la stoppata irregolare di Bogris, sono due validi per l’ex Cremona. 57-67 Tripla di Marble dall’angolo! Meno di 9′ al termine. Ricci sbaglia con tanta sfortuna la tripla del -10, dall’altra parte Huertas per Bogris che non controlla. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Bologna: Teodosic 15; Tenerife: Huertas 18 Marble non riesce a tirare per un pasticcio di Markovic a fine terzo quarto. Rimonta complessa, in questo stato delle cose, per le V nere. 54-67 Huertas inafferrabile, adesso uso perfetto del tabellone con 30″ a fine terzo quarto. 54-65 Ricci lasciato solo e libero di appoggiare. 52-65 Ancora un magnifico tiro di Huertas dalla media. Ultimo minuto del terzo quarto. 52-63 Gran palla di Markovic per Hunter, ... oasport

