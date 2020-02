LIVE Sport Invernali, DIRETTA 9 febbraio: Borsotti e De Aliprandi in testa nelle qualifiche del parallelo. Ora il superG a Garmisch (Di domenica 9 febbraio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 9 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero di fuoco e da vivere tutti insieme appassionatamente. Federica Brignone si gioca la Coppa del Mondo di superG, la valdostana andrà a caccia della vittoria a Garmisch dopo il secondo posto di ieri in discesa e punta ad avvinare Mikaela Shiffrin nella classifica generale, attenzione anche a Sofia Goggia. Gli uomini dello sci alpino saranno invece protagonisti nel parallelo di Chamonix, si rinnova la battaglia tra Kristoffersen e Pinturault mentre l’Italia punterà su Stefano Gross e Alex Vinatzer. Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Gilberto Panisi e Maicol Rastelli proveranno a dire la loro nella 30 km mass start di Falun per quanto riguardo lo sci di fondo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 9 febbraio): cronaca in ... oasport

