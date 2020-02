LIVE Sport, DIRETTA 9 febbraio: le squadre della spada staccano il pass per Tokyo 2020, l’Inter vince un derby pazzesco! (Di lunedì 10 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 9 febbraio: orari e programma 23.50 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 23.49 SCHERMA – L’Italia della spada maschile vola a Tokyo 2020. Decisiva la qualificazione alla finale della prova a squadre di Coppa del Mondo di Vancouver da parte del quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.59 CALCIO – Nel posticipo domenicale delle ore 20.45 della 23ma giornata della Serie A di calcio, l’Inter ribalta clamorosamente il derby di Milano per 4-2, rimontando il Milan nella ripresa. A fine primo tempo i nerazzurri erano sotto per 0-2 per via alle marcature di Rebic ed Ibrahimovic, ma dopo l’intervallo prima Brozovic e ... oasport

