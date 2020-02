LIVE Sport, DIRETTA 9 febbraio: Brignone 5a a Garmisch, Quartararo domina a Sepang, Sofia Goggia ko (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 9 febbraio: orari e programma 16.40 TENNIS – Pronostici rispettati nella finale dell’ATP di Montpellier (Francia). Il padrone di casa Gael Monfils si è imposto nell’atto conclusivo contro il canadese Vasek PospisiL. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.25 SALTO CON GLI SCI – Dopo oltre tre anni di digiuno dal secondo posto di Manuela Malsiner a Zao, l’Italia torna a festeggiare un piazzamento sul podio nel circuito maggiore del salto con gli sci femminile grazie a Lara Malsiner, protagonista assoluta della seconda gara andata in scena nel fine settimana di Hinzenbach. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.10 – CICLISMO – Si è conclusa, come previsto, in volata la quinta ed ultima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, di soli 97,7 chilometri da Paterna a Valencia, ad imporsi è ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Cronaca e risultati LIVE da #Sepang #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - Sport_Mediaset : #SuperBowl Tributo da brividi a #KobeBraynt ???? Il LIVE sul #Canale20 e sito/App #SportMediaset ?? ??… - Sport_Mediaset : #SerieA 23^ giornata ???? #Napoli ?? #Lecce: 1-3 #Mancosu (82')?? Il LIVE su #SportMediaset?? -