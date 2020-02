LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun 2020 in DIRETTA: assolo di Bolshunov! 20° Pellegrino, dalle 14:30 la mass start femminile (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:38 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui. Grazie per averci, appuntamento alle ore 14:30 per la mass start femminile. 10:37 Chiude con una buona 20ma posizione Pellegrino. Gli altri italiani: 30° De Fabiani, 55° Panisi e oltre il 60° posto Rastelli. 10:35 Sprint per il gradino più basso del podio vinto da Yakimushkin su Melnichenko e Holund. 10:34 Vince Bolshunov! Roethe prova ad anticipare ma il russo tiene la ruota del norvegese e lo batte in volata. 10:33 Tra gli inseguitori cade Krueger che deve dire addio a tutte le speranze di podio. 10:32 A 800 metri dal termine è lotta a due tra il russo e il novegese! 10:31 Azione personale di Bolshunov! L’unico che sembra tenere il passo è Roethe. 10:29 Il gruppo di testa è composto di 7 unità ed è tirato ora da Holund. 10:27 Bolshunov guadagna altri 15 punti al bonus point ... oasport

