LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: vince Suter, quinta Federica Brignone, brutta caduta per Sofia Goggia (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperG CLICCA QUI PER IL PARALLELO MASCHILE DI CHAMONIX ALLE 9.30 E 13.15 (DOMENICA 9 FEBBRAIO) 12.32 Si chiude qui, dunque, la DIRETTA LIVE del SuperG di Garmisch. Rimarremo con voi per aggiornarvi sulle italiane che dovranno ancora scendere e in caso di eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Per il momento vi ringraziamo per la cortese attenzione, grazie e buon proseguimento di giornata! 12.30 Andiamo a ricapitolare, quindi, l’ordine di arrivo: successo per Corinne Suter con 43 centesimi su Schmidhofer e 70 su Holdener. Quarta Gauthier su Brignone quindi Venier sesta, settima Gisin, ottava Miradoli su Vlhova. Nella classifica generale Shiffrin comanda con 1225 punti mentre Brignone si porta a 1080 a -145 punti. Nella classifica di SuperG è prima Suter con 300 punti contro i 261 di Brignone. 12.28 ... oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte pettorale n.9 per Brignone 11 per Goggia - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: grande Italia in qualificazione! Borsotti 1° De Aliprandini 2°… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte, pettorale n.9 per Brignone, 11 per Goggia -