LIVE Sci alpino, Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: Maurberger ai quarti contro Tumler! Fuori agli ottavi Borsotti e De Aliprandini (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Parallelo DI Chamonix LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL Parallelo DI Chamonix 14.01: Così i quarti di finale: Ford-Favrot Maurberger-Tumler Schmid-Kranjec Meillard-Kilde 13.59: Niente da fare per De Aliprandini che subisce un ritardo di 38 centesimi da Kilde che dunque sarà il meglio piazzato dei tre litiganti per la Coppa del Mondo 13.58: Lo svizzero Meillard approfitta dell’uscita del canadese Read ed è ai quarti. Il settimo su sette a passare il turno sulla blù 13.56: FUORI ANCHE KRISTOFFERSEN. Lo slovenio Kranjkec è in testa dall’inizio alla fine e batte il norvegese leader di Coppa per 13 centesimi. Nulla di fatto tra i due litiganti, vedremo tra poco Kilde contro De Aliprandini 13.55:: ESCE PINTURAULT! Sbaglia e lascia via libera al tedesco Schmid 13.54: Esce lo specialista tedesco Strasser e dunque sarà ... oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: vince Suter quinta Federica Brignone brutta caduta per Sofia Goggi… - zazoomnews : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: quinta Federica Brignone brutta caduta per Sofia Goggia - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte pettorale n.9 per Brignone 11 per Goggia - #alpino… -