LIVE Sci alpino, Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: grande Italia in qualificazione! Borsotti 1°, De Aliprandini 2°, Maurberger 5°! Dalle 13.15 la fase finale! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL Parallelo DI Chamonix 10.39: Appuntamento alle 13 circa per la fase ad eliminazione DIRETTA dello slalom gigante Parallelo di Chamonix: primo turno (sedicesimi) con doppia sfida e dal secondo turno in poi sfida secca 10.38: Dalle 13.15 la fase ad eliminazione DIRETTA: Borsotti affronterà lo svizzero Nef, De Aliprandini se la vedrà con il norvegese Haugan e Maurberger avrà una sfida durissima con il tedesco Luitz 10.35: Questa la classifica finale delle qualificazioni: 1 BORSOTTI Giovanni ITA 41.24 2 DE ALIPRANDINI Luca ITA 41.36 +0.12 3 PINTURAULT Alexis FRA 41.58 +0.34 4 STRASSER Linus GER 42.65 +0.41 5 MAURBERGER Simon ITA 41.68 +0.44 6 SCHWARZ Marco AUT 41.69 +0.45 7 MEILLARD Loic SUI 41.70 +0.46 8 JAKOBSEN Kristoffer SWE 41.71 +0.47 8 GSTREIN Fabio AUT 41.71 +0.47 10 SARRAZIN Cyprien FRA 41.75 ... oasport

OA_Sport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: si parte, pettorale n.9 per Brignone, 11 per Goggia - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Falun 2020 in DIRETTA: assolo di Bolshunov! 20° Pellegrino dalle 14:30 la mass start f… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: grande Italia in qualificazione! Borsotti primo De Aliprandini… -