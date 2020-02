LIVE Sci alpino, Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: gara e Coppa per Meillard. Azzurri giù dal podio: out ai quarti Maurberger, fuori agli ottavi Borsotti e De Aliprandini. (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL Parallelo DI Chamonix IL TABELLONE DEL Parallelo DI Chamonix LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL Parallelo DI Chamonix 14.37: Grazie per averci seguito, appuntamento a giovedì per la prima di due gare di Saalbach, buona domenica 14.36: Il podio del gigante Parallelo di Chamonix: 1) Meillard (Sui), 2) Tumler (Aut), 3) Schmid (Ger) 14.35: Lo svizzero Meillard vince anche la Coppa del Mondo di slalom Parallelo, assegnato con sole due gare 14.34: VINCE LO SVIZZERO Meillard che batte per 25 centesimi l’austriaco Tumler in finale! 14.32: Sbaglia Ford e consegna al tedesco Schmid il terzo gradino del podio. Ora Austria contro Svizzera: Tumler contro Meillard 14.30: Lo sloveno Kranjec conquista il quinto posto battendo per 5 centesimi il francese Favrot 14.28: Maurberger non parte e Kilde chiude al settimo posto 14.25: Queste le ... oasport

