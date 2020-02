Live Oscar, Parasite miglior film straniero. Premiati Brad Pitt e Laura Dern (Di lunedì 10 febbraio 2020) La grande notte degli Oscar è cominciata. Al Dolby Theater di Los Angeles sfilata di star per la 92esima edizione degli Academy Awards nell'edizione targata 2020. Stiamo seguendo la... ilmessaggero

CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - zazoomnews : Live Oscar statuette a Brad Pitt e Laura Dern come miglior attori non protagonisti - #Oscar #statuette #Laura… - zazoomblog : Live Oscar statuetta a Brad Pitt come miglior attore non protagonista - #Oscar #statuetta #miglior #attore -