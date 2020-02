LIVE Olimpia Milano-Cremona 77-74, Serie A basket 2020 in DIRETTA: finale da brividi, Micov regala la vittoria ai meneghini a fil di sirena! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46 Derby emozionante al Mediolanum Forum: alla fine è Vladimir Micov a spezzare la parità a fil di sirena, dopo che Happ aveva avuto due occasioni importanti nel pitturato per portare in vantaggio la Vanoli. finale: Olimpia Milano-Cremona 77-74 Cremona non ha più timeout, non riesce a costruire un attacco. Finisce qui! Micov regala la vittoria all’Olimpia! 77-74 MICOOOOV! La tripla del campione a 1” dalla sirena!!! Happ sbaglia due volte sotto canestro. 74-74 2/2 per Happ ai liberi. Ritorna la parità, alta tensione. Altra giocata di un incontenibile Ruzzier, che pesca Happ: fallo e due liberi in arrivo per lo statunitense. Tarczewski spende il terzo fallo di squadra contro Ruzzier che lo aveva battuto dal palleggio. 1’12” al termine. Possesso Cremona. Occasione sprecata dalla Vanoli in contropiede: palla troppo ... oasport

