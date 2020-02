LIVE Olimpia Milano-Cremona 77-74, Serie A basket 2020 in DIRETTA: finale da brividi, Micov regala la vittoria ai meneghini a fil di sirena! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.54 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Continuate a seguire OA Sport per restare sempre aggiornati sull’emozionante mondo dello sport! 18.51 L’Olimpia Milano si aggiudica dunque il primo atto del confronto con la Vanoli Cremona: se queste sono le premesse, giovedì a Pesaro ci sarà da divertirsi per il primo quarto di finale della Coppa Italia 2020. 18.49 L’MVP della partita è indubbiamente Vlado Micov, autore di 22 punti. Da sottolineare però anche la grandissima prestazione di Michele Ruzzier, che ha messo a segno 15 punti e ha letteralmente dominato nella seconda parte del match. 18.46 Derby emozionante al Mediolanum Forum: alla fine è Vladimir Micov a spezzare la parità a fil di sirena, dopo che Ruzzier e Happ avevano avuto due ... oasport

