LIVE Olimpia Milano-Cremona 42-39 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | vantaggio risicato per

17.48 La Vanoli Cremona dimostra per l'ennesima volta di essere una squadra che non molla mai: il vantaggio dei meneghini sarebbe dovuto essere più largo ma i Falchi sono stati bravi a rimanere aggrappati alla partita sfruttando dei momenti di black-out dei padroni di casa. 17.45 Va dunque in archivio la prima metà di gara, ma nulla è ancora deciso: soltanto tre i punti di margine dell'Olimpia Milano che, dopo essere stata avanti anche di 13 punti a inizio secondo quarto, ha poi permesso ai cremonesi di rientrare. FINE PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Cremona 42-39 Ruzzier accelera, arriva fino in fondo ma non riesce a trovare la retina. Tripla difficile tentata da Nedovic, il rimbalzo è degli ospiti, che avranno solo 5" per l'ultimo possesso. Timeout chiamato da Ettore Messina per organizzare al meglio l'attacco

