LIVE Olimpia Milano-Cremona 34-23, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i meneghini tentano la fuga grazie al tiro da tre punti (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-32 A segno Happ. 38-30 2/2 in lunetta per Luis Scola. 36-30 Due punti veloci per Nedovic in uscita dalla rimessa, fermato il break di Cremona. 34-30 Matthews completa il gioco da tre punti e riporta la Vanoli a -4. Parziale di 0-9 in corso. 34-29 Sanguinosa palla persa da Milano, Matthews vola in contropiede e segna col layup subendo anche il fallo. Altro timeout chiamato da Messina. 34-27 2/2 ai liberi per Happ. 34-25 Matthews riporta Cremona sotto la doppia cifra di svantaggio. Timeout chiesto da Ettore Messina. 34-23 Happ prova a prendere per mano la Vanoli. 34-21 Sykes firma il +13 per Milano, partita fortissimo in questo secondo periodo. 32-21 L’Olimpia fa malissimo ai cremonesi ancora da tre: stavolta è Brooks a segnare. 29-21 Altra tripla a bersaglio per Michael Roll. 26-21 La risposta immediata di Travis Diener. 26-18 Roll ... oasport

