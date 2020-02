‘Live – Non è la D’Urso’ | chirurgia o violenza? Nina Moric si difende dalle accuse di

‘Live – Non è la D’Urso’ - Platinette accusa Salvo Veneziano di omofobia e in studio si infuocano gli animi. Ma poi Barbara D’urso rivela che… (video) : È stato uno scontro durissimo quello che ieri sera ha visto contrapporsi a Live – Non è la D’Urso Platinette e Salvo Veneziano: già nella scorsa puntata del programma serale condotto da Barbara D’Urso, Plati aveva accusato l’ex gieffino di aver pronunciato, appena uscito dalla Casa della prima edizione del Grande Fratello, una frase sgradevole – “meglio avere un figlio tossico piuttosto che gay” – ...

‘Live – Non è la D’Urso’ - Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della ex Victoria Pennington : “Io violento? Ma se lei voleva tornare con me!”. Ma Lory Del Santo fa delle rivelazioni che sembrano smentirlo : Già qualche anno fa Victoria Pennington aveva accusato di violenza l’ex fidanzato Pasquale Laricchia (QUI trovate le accuse di lei) e nelle ultime settimane, dopo l’ingresso del pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la statunitense è tornata alla carica, intervistata dal settimanale DiPiù Tv (come potete leggere cliccando QUI). Ora a raccontare la sua verità è Pasquale che ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha ...

‘Live – Non è la D’urso’ - Luigi Favoloso sotto attacco : prima si confronta con la madre - poi infuoca lo studio scontrandosi con le cinque sfere! : Dopo la querelle che l’ha visto protagonista per alcune settimane, Luigi Favoloso continua a tenere banco mediatamente nel salotto serale di Live – Non è la D’Urso: già la scorsa settimana l’ex gieffino era stato ospite di Barbara D’Urso per raccontare la sua verità (come potete leggere in QUESTO post) e stasera Favoloso è tornare per confrontarsi con la madre e con le famigerate cinque sfere. Luigi è partito subito ...

Ascolti Tv 26 gennaio 2020 : com’è andata ‘Live Non è la D’Urso’? : Questo articolo Ascolti Tv 26 gennaio 2020: com’è andata ‘Live Non è la D’Urso’? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti Tv 26 gennaio: ecco i dati Auditel riguardanti la serata di ieri. Com’è andato ‘Live Non è la D’Urso’? Tutti i risultati. C’era grande attesa per i dati Auditel della serata di ieri 26 gennaio. L’attenzione era tutta puntata su ...

Taylor Mega a ‘Live – Non è la D’Urso’ si scaglia di nuovo contro Antonella Elia - ma spunta la foto shock : Nella puntata di ieri sera di Domenica Live è successo proprio di tutto. Tra gli ospiti intervenuti, con un collegamento esterno, anche Taylor Mega. La nota influencer 26enne, infatti, è stata invitata per chiarire la sua posizione in merito alle accuse di sessismo rivolte ad Antonella Elia. Il dibattimento è stato molto acceso, ma ad un certo punto emerge un dettaglio shock. Taylor Mega avrebbe pubblicato sui social una foto in cui fa il dito ...

“Zitta vecchia!”. Poi la linguaccia e il dito medio. Al ‘Live Non è la D’Urso’ la lite tra le ospiti è super trash : L’ultima puntata di Live Non è la D’Urso è stata piuttosto movimentata, con gli ospiti che hanno dato del filo da torcere alla padrona di casa, Barbara D’Urso. In particolare Sergio Vessicchio, il telecronista radiato dall’Ordine dei Giornalisti dopo che nel marzo scorso aveva usato sessiste in diretta tv a proposito di una guardalinee donna. “Barbara ma perché non diciamo che sei stata radiata dall’albo ed è anche grazie a te che io potrò ...