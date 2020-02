LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo in vetta anche nel day-3, Valentino Rossi 5° e convincente, soffrono Dovizioso e Marquez (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.12: Passo dell’1’59″5/6 per Valentino Rossi con la Yamaha, mentre Dovizioso dopo aver girato su tempi attorno al 2’00″4 è rientrato ai box. 5.10: Vinales migliora il proprio riferimento: 1’59″169 per lui, ma in 18ma posizione. 5.07: Sul tracciato Vinales, Valentino Rossi e Dovizioso. 5.04: Come riportato da gpone.com, vi è stata la caduta senza conseguenze del collaudatore della KTM Mika Kallio. 5.02: Sta un po’ mancando all’appello quest’oggi Maverick Vinales, solo 18° al momento e con 1″051 dal vertice. Evidentemente lo spagnolo ha deciso di dedicarsi a un lavoro prettamente sulla durata delle gomme, avendo completato 26 giri. 5.00: Alle ore 12.00 locali, questa la graduatoria dei tempi: POS # RIDER GAP 1 20 F. Quartararo 1:58.349 2 35 C. ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare i primi 2 giorni di test a #Sepang… - zazoomnews : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo in vetta davanti a Crutchlow Bagnaia 4° precede Valentino Rossi… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo il migliore nelle prime battute Valentino Rossi 15° - #MotoGP… -