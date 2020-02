LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: sfida impossibile a Parigi, servono XV gladiatori (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Le squadre fanno il loro ingresso in campo! 15.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Italia, secondo match del Sei Nazioni di rugby 2020. Il programma della sfida – Le formazioni dell’incontro – La presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby: oggi, domenica 9 febbraio, il match inizierà alle ore 16.00, e proporrà la sfida tra i transalpini, vittoriosi all’esordio con l’Inghilterra, e gli azzurri, sonoramente battuti nella prima uscita in Galles. Nel match odierno per l’Italia giocheranno Jayden Hayward ad estremo e come ali Mattia Bellini e Matteo Minozzi, mentre i centri saranno Carlo Canna e Luca Morisi, infine in mediana Braley ... oasport

sportli26181512 : Francia Italia, il risultato in diretta LIVE della partita del Sei Nazioni: Secondo impegno nel Sei Nazioni per il… - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45! #FR… - sel2by3 : RT @Eurosport_IT: È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45! #FR… -