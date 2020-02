LIVE Francia-Italia 35-22, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: terza meta con Bellini! Azzurri a testa alta! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Francia-Italia 35-22. Comunque una buonissima figura da parte degli azzurri, che non hanno demeritato al cospetto di un’avversaria fortissima. Di sicuro passi avanti evidenti rispetto alla sfida con il Galles. La sensazione è che potremo giocarci la vittoria contro la Scozia. 81′ Canna sbaglia la trasformazione. 80′ metaAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che progressione devastante di Hayward. Poi assist al largo per Bellini che va a marcare la terza meta! Francia-Italia 35-22. 79′ Intanto in tribuna si canta la ‘Marsigliese’. 79′ Altro calcetto malefico di Jalibert, Hayward è in vantaggio e annulla nell’area di meta azzurra. 77′ Si riparte con una mischia azzurra. Fallo della Francia, l’Italia calcia in touche a metà campo. 77′ Placcaggio importante di Licata e in avanti dei ... oasport

Eurosport_IT : È il giorno di Francia-Italia! ?? Parola ad Antonio Raimondi e Vittorio Munari... LIVE su Facebook alle 14.30-14.45!… - paoloigna1 : Dopo la brutta figura con il #Galles applausi anche dai Francesi per una partita gagliarda anche e ancora piena di… - blab_live : FRANCIA #Ligue1, #PSGOL @PSG_inside @OL #pronostico: è il big match del 24 esimo turno -