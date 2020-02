LIVE Francia-Italia 28-17, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: meta di cuore di Zani! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Brutta rimessa dell’Italia, che conserva però il possesso al limitare dei 22. 71′ Esce Ntanack, dentro il 21enne Jalibert. 70′ Altro fallo commesso dalla Francia, Allan calcia di nuovo in touche. Dobbiamo provare a marcare una nuova meta in tempi brevi! 68′ L’Italia spreca tutto con un tenuto a terra, era il momento di riaprire tutto, ma non siamo cinici. 68′ Francia molto fallosa in questo frangente, attenzione perché i padroni di casa sembrano in debito d’ossigeno. Allan calcia in touche nei 22 avversari. Ci dobbiamo credere! 67′ Fuorigioco della Francia, Allan può calciare in touche! Rimessa per l’Italia, continuiamo ad attaccare! 66′ Allan trasforma. Francia-Italia 28-17. 65′ metaAAAAAA!!! Raggruppamento a un metro dalla linea di meta, Zani in allungo e da terra ... oasport

